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Преступления Происшествия

На жителя Клявлинского района заведено уголовное дело за вождение в нетрезвом виде

КЛЯВЛИНО. 31 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ночное время во время несения службы в с. Старое Ермаково Самарской области инспекторы ДПС остановили вызвавший подозрение автомобиль ВАЗ-21100 под управлением местного жителя.

В ходе сбора административного материала стражи правопорядка выявили у водителя явные признаки алкогольного опьянения. Сотрудники полиции отстранили нарушителя от управления транспортным средством и вынесли постановление о назначении медицинского освидетельствования, которое установило факт наличия алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Полицейскими собран административный материал, предусмотренный ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения".

В ходе установления личности выяснилось, что водитель ранее был привлечен к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения". Тогда ему было назначено наказание в виде административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами.

 

В настоящее время дознавателями МО МВД России "Клявлинский" в отношении водителя по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию", возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. 

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