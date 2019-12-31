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В канун Нового года на стадионе "Самара Арена" прошел 6-километровый лыжный забег

САМАРА. 31 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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31 декабря в 12:00 на территории Самарской Олимпийской деревни стартовал массовый лыжный забег для всех желающих проводить уходящий год весело и спортивно. Несмотря на сложные погодные условия — сильный ветер и метель — на старт вышли 72 участника — 28 девушек и 44 парней. Самому юному участнику всего 1 год, а самой опытной лыжнице — 64 года.

Фото: samaraarena.events

Отметим, что в Олимпийском парке подготовлена лыжня для классического и конькового хода протяженностью 2 км. Это единственная в Самаре лыжня с подсветкой в вечернее и ночное время, которая работает круглосуточно.

Традиционный зимний вид спорта в очередной раз подарил заряд бодрости, эмоций и драйва как участникам, так и зрителям. Яркий старт, напряженная борьба на дистанции и финиш в дружественной атмосфере — все это дополнило радостное настроение в ожидании приближающегося праздника.

Все участники получили медали Самарской Олимпийской деревни, а победители памятные призы.

Призовые места распределились следующим образом:
среди мужчин — Павловский Александр, 3 место; Данилов Иван, 2 место, Корнеев Дмитрий, 1 место.
среди женщин — Сидорова Таисия, 3 место; Черпакова Виолетта, 2 место; Никитина Елена, 1 место.

Самарская Олимпийская деревня находится рядом со стадионом "Самара Арена". Праздничная программа продлится вплоть до 8 января.

Для того, чтобы было легко добраться, запущены 3 бесплатных шаттла. С маршрутами автобусов, трамваев, маршруток и шаттлов можно ознакомиться в соцсетях и на сайте проекта. Для тех, кто едет на автомобиле работают две больших бесплатных парковки. А чтобы было теплее, на территории парка расположились уютные боксы, где можно согреться.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

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