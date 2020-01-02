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Преступления Происшествия

Полицейские Ставропольского района задержали ульяновца, предъявившего поддельное водительское удостоверение

ТОЛЬЯТТИ. 2 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во время несения службы на 22 км автодороги "Тольятти — Ташелка" близ села Нижнее Санчелеево Ставропольского района сотрудниками ГИБДД за нарушение правил дорожного движения остановлен автомобиль "ГАЗель".

Водитель предъявил сотрудникам полиции документ, подтверждающий право на управление соответствующими категориями транспортных средств, который вызвал у инспекторов сомнения в подлинности.

Полицейские изъяли документ и направили дознавателю, который назначил экспертизу по установлению метода и способа изготовления, а также признаков подделки. По результатам исследования установлено несоответствие требованиям, предъявляемым к данному виду удостоверений.

Как установили полицейские, 33-летний подозреваемый — слесарь одного из ИП города Ульяновска — ранее к уголовной и административной ответственности не привлекался.

В настоящее время Отделом дознания ОМВД России по Ставропольскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 Уголовного кодекса Российской Федерации "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков". Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до одного года, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

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