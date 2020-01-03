В Отрадном пострадал водитель опрокинувшейся в кювет иномарки

В четверг, 2 января, в Отрадном в ДТП попал 61-летний водитель автомобиля Renault Sandero, ехавший в 19:10 по трассе "Самара-Бугуруслан" со стороны с. Алтухово в направлении г. Отрадного, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в пути, между 93 и 94 км трассы он не справился с рулевым управлением, съехал в кювет, после чего автомобиль опрокинулся в кювет.

В результате ДТП пострадал водитель иномарки.

Сейчас по факту ДТП полицейскими проводится проверка по окончании которой будет принято процессуальное решение.