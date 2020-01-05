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Преступления Происшествия

На любителя сладкого из Тольятти завели уголовное дело

ТОЛЬЯТТИ. 5 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В новогодние праздники в полицию Тольятти обратились сотрудники продуктового магазина, расположенного на Приморском бульваре. Они сообщили, что один из покупателей спрятал под одеждой товар и вынес его из торговой точки.

Из всего ассортимента магазина злоумышленник отдал предпочтение сладостям. По оценке администрации магазина, общая сумму ущерба превысила 5 тыс. рублей.

Полицейские изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, опросили очевидцев и предположили, что к преступлению может быть причастен ранее судимый за совершение кражи 23-летний житель города.

Выяснилось, что в феврале 2019 года он уже был подвергнут штрафу в 3 тыс. руб.  за мелкое хищение. Молодой человек был задержан участковым и доставлен в отдел полиции, где и признался в совершении правонарушения.

Возбуждено уголовное дело, а санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 40 тыс. рублей, либо обязательных работ на срок до 180 часов, либо исправительных работ на срок до 6 месяцев, либо ограничения свободы на срок до одного года, либо принудительных работ на срок до одного года, либо ареста на срок до двух месяцев, либо лишения свободы на срок до одного года.

В настоящее время сотрудники органов внутренних дел проверяют подозреваемого на причастность к другим противоправным деяниям, совершенным на территории города.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

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