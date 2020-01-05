16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре ищут водителя, скрывшегося с места ДТП В Ставропольском районе при столкновении с деревом пострадали водитель и пассажирка иномарки Одна из столкнувшихся в Сызрани легковушек врезалась в дорожный знак В Самаре водитель "маршрутки" сбил на переходе пожилую женщину На трассе под Самарой "десятка" пошла на обгон и столкнулась с двумя автомобилями

ДТП Происшествия

В Самаре ищут водителя, скрывшегося с места ДТП

САМАРА. 5 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 21
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Полиция Самары разыскивает мужчину-водителя, который новогодней ночью сбил пешехода во дворе дома №19 в Сиреневом переулке.

По данным сотрудников полиции, это случилось примерно в 03:00 минут, когда неустановленный водитель, управляя джипом либо кроссовером, сдал назад и совершил наезд на пешехода.

Пострадавший 39-летний мужчина находился на проезжей части. Водитель транспортного средства, не оказав помощь пешеходу, с места ДТП скрылся. Пострадавший был госпитализирован.

Всем, кому что-либо известно о личности, местонахождении разыскиваемого и обстоятельствах ДТП, просьба сообщить в ближайший отдел полиции или по тел.: 8(846)951-91-21, 89871545994, 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи). Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет "Мобильное и приложение МВД России".

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2