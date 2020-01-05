В Самаре ищут водителя, скрывшегося с места ДТП

Полиция Самары разыскивает мужчину-водителя, который новогодней ночью сбил пешехода во дворе дома №19 в Сиреневом переулке.

По данным сотрудников полиции, это случилось примерно в 03:00 минут, когда неустановленный водитель, управляя джипом либо кроссовером, сдал назад и совершил наезд на пешехода.

Пострадавший 39-летний мужчина находился на проезжей части. Водитель транспортного средства, не оказав помощь пешеходу, с места ДТП скрылся. Пострадавший был госпитализирован.

Всем, кому что-либо известно о личности, местонахождении разыскиваемого и обстоятельствах ДТП, просьба сообщить в ближайший отдел полиции или по тел.: 8(846)951-91-21, 89871545994, 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи). Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет "Мобильное и приложение МВД России".