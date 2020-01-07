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Преступления Происшествия

Жителя Нефтегорска подозревают в многочисленных кражах с нефтяных скважин

НЕФТЕГОРСК. 7 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Нефтегорске полицейские задержали 25-летнего местного жителя, подозреваемого в кражах. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Сотрудники ГИБДД остановили легковушку за нарушение ПДД. Водитель заметно нервничал и путался в ответах. Из-за этого инспекторы решили досмотреть машину. В салоне лежали силовой кабель, берцы, несколько пар кусачек и ножниц по металлу.

Происхождение этих вещей автомобилист объяснить не смог. Сначала мужчина говорил, что забрал кабель у родителей в гараже, но эта информация не подтвердилась. А позже выяснилось, что накануне украли силовой кабель с двух скважин на нефтяном месторождении в Большеглушицком районе.

Подозреваемый являлся сотрудником охранного предприятия, знал расположение нефтяных скважин и время их проверки. По версии следствия, он действовал по одной схеме: по ночам незаконно отключал электропитание скважин и крал кабель. Из него, сжигая оплетку, извлекал медь и сдавал ее на металлолом. Предположительно, преступления мужчина совершал с сентября 2018 г. по декабрь 2019 года. Правоохранители собрали доказательства по 14 эпизодам.

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