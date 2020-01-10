16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Перевозками продукции самарской группы НПЗ Роснефти за 6,6 млрд руб. займется "Трансойл" Сызранский НПЗ совершенствует производство и переходит на "цифру" Новокуйбышевский НПЗ входит в 2020 год с новыми достижениями Линзовый компенсатор "Пауэрз" для нефтеперерабатывающего комплекса Башкортостана Сызранский НПЗ возглавил Игорь Кулаков

Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Перевозками продукции самарской группы НПЗ Роснефти за 6,6 млрд руб. займется "Трансойл"

САМАРА. 10 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 51
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

"Трансойл" победил в крупном тендере "Роснефти" и до конца первого квартала 2021 г. перевезет для компании 5,6 млн тонн светлых нефтепродуктов за 6,6 млрд руб., пишет "КоммерсантЪ". До этого эти объемы обслуживала "Транссинергия", ушедшая с рынка.

Запрос оферт был объявлен еще в середине марта, "Роснефть" искала перевозчика светлых нефтепродуктов со своих НПЗ Самарской группы, в том числе на экспорт, на период до 31 марта 2021 года. Заказчик перевозок — дочерняя структура нефтекомпании "РН-Транс". Речь идет о перевозке до 5,6 млн тонн нефтепродуктов, при этом есть опцион на увеличение этих объемов до 30%. Исходно итоги тендера планировали подвести в конце августа, но срок рассмотрения заявок неоднократно продлевался. Итоговый протокол был опубликован в конце ноября. Участниками закупки стали шесть компаний, они не раскрываются.

По информации издания, победителем стал крупнейший игрок на рынке железнодорожных перевозок нефтепродуктов — "Трансойл". В "Трансойле" сообщили, что оператор "уже более 10 лет является ключевым партнером компании "Роснефть" по перевозке продукции Самарской группы НПЗ и, как в предыдущие годы, готов гарантированно оказывать качественные услуги в интересах стратегического клиента". С ноября 2019 по январь 2020 г. компания уже перевезла в рамках контракта 218,4 тыс. тонн нефтепродуктов.

По словам главы "Infoline-Аналитики" Михаила Бурмистрова, это крупнейший конкурс в сфере железнодорожных перевозок нефтеналивных грузов в 2019 году. "Роснефть" заключила свои основные контракты в 2014 г. и пролонгировала их в 2016 г. на пять лет, и теперь они действуют до конца первого квартала 2021 г., поясняет он. Полученные сейчас "Трансойлом" объемы перевозила "Транссинергия" (входила в Rail Garant), которая в июне 2018 г. продала 2,2 тыс. цистерн компании RailGO Рахмана Халилова и с начала 2019 г. прекратила выполнять условия контракта, и "Роснефти" пришлось проводить новый тендер, рассказывает Бурмистров. По его оценкам, в связи с заключением контракта "Трансойл" сможет в 2020 г. увеличить перевозки на 200 тыс. тонн в месяц.

Гид потребителя

Фото на сайте

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

Роснефть открывает путь талантам

Роснефть открывает путь талантам

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2