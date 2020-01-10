Перевозками продукции самарской группы НПЗ Роснефти за 6,6 млрд руб. займется "Трансойл"

"Трансойл" победил в крупном тендере "Роснефти" и до конца первого квартала 2021 г. перевезет для компании 5,6 млн тонн светлых нефтепродуктов за 6,6 млрд руб., пишет "КоммерсантЪ". До этого эти объемы обслуживала "Транссинергия", ушедшая с рынка.

Запрос оферт был объявлен еще в середине марта, "Роснефть" искала перевозчика светлых нефтепродуктов со своих НПЗ Самарской группы, в том числе на экспорт, на период до 31 марта 2021 года. Заказчик перевозок — дочерняя структура нефтекомпании "РН-Транс". Речь идет о перевозке до 5,6 млн тонн нефтепродуктов, при этом есть опцион на увеличение этих объемов до 30%. Исходно итоги тендера планировали подвести в конце августа, но срок рассмотрения заявок неоднократно продлевался. Итоговый протокол был опубликован в конце ноября. Участниками закупки стали шесть компаний, они не раскрываются.

По информации издания, победителем стал крупнейший игрок на рынке железнодорожных перевозок нефтепродуктов — "Трансойл". В "Трансойле" сообщили, что оператор "уже более 10 лет является ключевым партнером компании "Роснефть" по перевозке продукции Самарской группы НПЗ и, как в предыдущие годы, готов гарантированно оказывать качественные услуги в интересах стратегического клиента". С ноября 2019 по январь 2020 г. компания уже перевезла в рамках контракта 218,4 тыс. тонн нефтепродуктов.

По словам главы "Infoline-Аналитики" Михаила Бурмистрова, это крупнейший конкурс в сфере железнодорожных перевозок нефтеналивных грузов в 2019 году. "Роснефть" заключила свои основные контракты в 2014 г. и пролонгировала их в 2016 г. на пять лет, и теперь они действуют до конца первого квартала 2021 г., поясняет он. Полученные сейчас "Трансойлом" объемы перевозила "Транссинергия" (входила в Rail Garant), которая в июне 2018 г. продала 2,2 тыс. цистерн компании RailGO Рахмана Халилова и с начала 2019 г. прекратила выполнять условия контракта, и "Роснефти" пришлось проводить новый тендер, рассказывает Бурмистров. По его оценкам, в связи с заключением контракта "Трансойл" сможет в 2020 г. увеличить перевозки на 200 тыс. тонн в месяц.