В Тольятти задержан рецидивист, "заминировавший" торговый центр

Утром 28 декабря текущего года в полицию Тольятти поступила информация от диспетчера службы "112" о том, что им позвонил мужчина и оставил сообщение о якобы заминировании одного из торговых центров, расположенного на ул. Юбилейной.

В ходе проверочных мероприятий ничего опасного обнаружено не было. Вскоре сотрудники полиции определили номер, с которого был произведен телефонный звонок — он принадлежал жителю Автозаводского района.

В результате проведения оперативных мероприятий тольяттинские полицейские установили местонахождение звонившего и задержали его. Подозреваемым оказался ранее неоднократно судимый 49-летний мужчина. Подозреваемый в заведомо ложном сообщении задержан.

В настоящее время злоумышленник свою вину признал. В ходе обыска сотрудники полиции изъяли телефон, с которого был осуществлен звонок, зарегистрированный на подозреваемого. По факту сообщения о минировании в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207 Уголовного кодекса Российской Федерации "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".