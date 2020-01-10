В Самаре задержали подозреваемого в разбойном нападении на магазин

В Самаре задержали 29-летнего местного жителя по подозрению в разбойном нападении на магазин. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Преступление было совершено вечером 27 декабря на ул. Финютина. Один из покупателей дождался, когда другие посетители уйдут. Угрожая сотруднице молотком, он перепрыгнул через прилавок и потребовал отдать деньги из кассы. Женщина отталкивала налетчика от кассового аппарата, но тот все же смог забрать более 8 тыс. рублей.

В этот момент в магазин зашли двое местных жителей. Они задержали нападавшего, отобрали у него молоток и деньги. Злоумышленник оттолкнул их и смог сбежать.

3 января сотрудники уголовного розыска на улице задержали подозреваемого. Его уже привлекали к уголовной ответственности за грабеж, хищение автомобиля, хранение наркотиков и кражу.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ ("Разбой"). Он заключен под стражу.