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Преступления Происшествия

Автомобилист из с. Новосемейкино отказался от медосвидетельствования и попал под уголовное преследование

КРАСНЫЙ ЯР. 11 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В с. Новосемейкино Красноярского района сотрудники Госавтоинспекции остановили за нарушение ПДД Lada Granta. По данным полиции, у 26-летнего водителя были явные признаки алкогольного опьянения, но мужчина отказался проходить медосвидетельствование. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Кроме того, выяснилось, что ранее автомобилиста уже привлекали к ответственности за аналогичное нарушение. Тогда ему назначили штраф 30 тыс. руб. и на полтора года лишили водительских прав.

Теперь автомобиль отправили на спецстоянку, а в отношении водителя возбудили уголовное дело.

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