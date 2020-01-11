Автомобилист из с. Новосемейкино отказался от медосвидетельствования и попал под уголовное преследование

В с. Новосемейкино Красноярского района сотрудники Госавтоинспекции остановили за нарушение ПДД Lada Granta. По данным полиции, у 26-летнего водителя были явные признаки алкогольного опьянения, но мужчина отказался проходить медосвидетельствование. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Кроме того, выяснилось, что ранее автомобилиста уже привлекали к ответственности за аналогичное нарушение. Тогда ему назначили штраф 30 тыс. руб. и на полтора года лишили водительских прав.

Теперь автомобиль отправили на спецстоянку, а в отношении водителя возбудили уголовное дело.