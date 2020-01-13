16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Перевозками продукции самарской группы НПЗ Роснефти за 6,6 млрд руб. займется "Трансойл" Сызранский НПЗ совершенствует производство и переходит на "цифру" Новокуйбышевский НПЗ входит в 2020 год с новыми достижениями Линзовый компенсатор "Пауэрз" для нефтеперерабатывающего комплекса Башкортостана Сызранский НПЗ возглавил Игорь Кулаков

Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" подвело итоги программы диагностики 2019 года

САМАРА. 13 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 50
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

АО "Транснефть - Приволга" завершило работы по диагностике резервуаров и технологических трубопроводов 2019 года.

В минувшем году на объектах АО "Транснефть - Приволга" выполнена полная диагностика 5 резервуаров общей емкостью 105 тыс. куб м, частичная диагностика 13 резервуаров общей емкостью 235 тыс. куб. м и мониторинг одного резервуара объемом 50 тыс. куб м.

Диагностика резервуаров была проведена на объектах Самарского, Бугурусланского и Волгоградского районных нефтепроводных управлений. Специалисты АО "Транснефть - Диаскан" и сторонней экспертной организации провели комплекс работ, включающий анализ технической документации и визуальный измерительный контроль. По результатам были составлены технические отчеты с оценкой состояния конструкций резервуаров и указанием срока эксплуатации по каждому дефекту и элементу конструкции.

Специалисты обособленного подразделения научно-технического центра трубопроводного транспорта (НТЦ ООО "НИИ Транснефть") провели техническое обследование состояния антикоррозийного покрытия на 11 резервуарах объёмом 172 тыс. куб. м. введённых в эксплуатацию в 2017 году.

Помимо диагностики резервуаров, в течение 2019 года проведена наружная диагностика технологических трубопроводов протяженностью 7,89 км. С этой целью выполнено 42 запуска внутритрубных инспекционных снарядов. Диагностика проведена по 31 участку линейной части магистральных трубопроводов суммарной протяженностью 2,4 тыс. км, в том числе по 1 участку линейной части магистрального нефтепродуктопровода общей протяженностью 354,7 км. Выполнена диагностика по 3 участкам технологических трубопроводов нефтеперекачивающих станций НПС суммарной протяженностью 2,68 км.

Все работы проведены в рамках Сводной программы диагностического обследования объектов ПАО "Транснефть". По итогам проверки производственные объекты АО "Транснефть - Приволга" получили подтверждения о продлении срока безопасной эксплуатации.

Гид потребителя

Фото на сайте

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

Роснефть открывает путь талантам

Роснефть открывает путь талантам

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2