АО "Транснефть - Приволга" завершило работы по диагностике резервуаров и технологических трубопроводов 2019 года.

В минувшем году на объектах АО "Транснефть - Приволга" выполнена полная диагностика 5 резервуаров общей емкостью 105 тыс. куб м, частичная диагностика 13 резервуаров общей емкостью 235 тыс. куб. м и мониторинг одного резервуара объемом 50 тыс. куб м.

Диагностика резервуаров была проведена на объектах Самарского, Бугурусланского и Волгоградского районных нефтепроводных управлений. Специалисты АО "Транснефть - Диаскан" и сторонней экспертной организации провели комплекс работ, включающий анализ технической документации и визуальный измерительный контроль. По результатам были составлены технические отчеты с оценкой состояния конструкций резервуаров и указанием срока эксплуатации по каждому дефекту и элементу конструкции.

Специалисты обособленного подразделения научно-технического центра трубопроводного транспорта (НТЦ ООО "НИИ Транснефть") провели техническое обследование состояния антикоррозийного покрытия на 11 резервуарах объёмом 172 тыс. куб. м. введённых в эксплуатацию в 2017 году.

Помимо диагностики резервуаров, в течение 2019 года проведена наружная диагностика технологических трубопроводов протяженностью 7,89 км. С этой целью выполнено 42 запуска внутритрубных инспекционных снарядов. Диагностика проведена по 31 участку линейной части магистральных трубопроводов суммарной протяженностью 2,4 тыс. км, в том числе по 1 участку линейной части магистрального нефтепродуктопровода общей протяженностью 354,7 км. Выполнена диагностика по 3 участкам технологических трубопроводов нефтеперекачивающих станций НПС суммарной протяженностью 2,68 км.

Все работы проведены в рамках Сводной программы диагностического обследования объектов ПАО "Транснефть". По итогам проверки производственные объекты АО "Транснефть - Приволга" получили подтверждения о продлении срока безопасной эксплуатации.