Под Тольятти водитель легковушки врезался в тумане в остановившуюся машину

В воскресенье, 12 января, в 10:15, в Ставропольском районе в ДТП попал 67-летний водитель ВАЗ-2105 с госномером Ульяновской области (регион 73), ехавший по дороге Ташелка — Новая Бинарадка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии стражей порядка, между 16 и 17 км дороги в тумане автомобилист он не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и врезался в остановившийся на обочине ВАЗ-2107, которым управлял 66-летний мужчина.

В аварии пострадала 64-летняя пассажирка ВАЗ-2105 из Ульяновской области. Она самостоятельно обратилась в больницу и была госпитализирована.

По факту ДТП ведется проверка, по окончании которой будет принято соответствующее решение.