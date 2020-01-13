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Экономика и бизнес

Создан наблюдательный совет самарского НОЦ

САМАРА. 13 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Утвержден состав наблюдательного совета Научно-образовательного центра (НОЦ) Самарской области. Соответствующее распоряжение губернатора опубликовано на сайте областного правительства.

Председателем наблюдательного совета является глава региона Дмитрий Азаров, ответственным секретарем совета назначен зампред правительства области Александр Фетисов.

В состав совета также вошли генеральный директор АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" (ОДК) Александр Артюхов, генеральный конструктор - первый заместитель гендиректора АО "Концерн радиостроения "Вега", член-корреспондент РАН Владимир Верба, советник губернатора, замдиректора ФГБУ науки "Самарский федеральный исследовательский центр РАН" Федор Грешников, директор по развитию инновационной экосистемы АО "Российская венчурная компания" Алексей Гусев.

Помимо этого членами наблюдательного совета назначены управляющий директор по науке и технологиям, председатель научно-технического совета, член правления госкорпорации "Ростех" Юрий Коптев, председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников, первый вице-губернатор Виктор Кудряшов, директор департамента авиационной промышленности Министерства промышленности и торговли РФ Дмитрий Лысогорский, руководитель проектов высшей категории ГК "Ростех" Максим Ногайцев, ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей Рудской и президент Самарского университета Виктор Сойфер.

Напомним, региональный НОЦ был создан по поручению губернатора: в него вошли ведущие вузы и предприятия региона, индустриальными партнерами стали крупнейшие госкорпорации — "Ростех" и "Роскосмос".

Перед самарским НОЦ стоит глобальная цель — получить федеральный статус по формированию НОЦ мирового уровня. Сейчас в России всего пять таких структур, а к 2024 г. должно быть 15. В 2020 г. проект НОЦ будет защищаться в Москве.

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