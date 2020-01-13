16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре задержали нетрезвого водителя уборочной машины Сотрудников детского ДОЦ в Сызрани заподозрили в хищении бюджетных денег Дело подполковника полиции Маслаковой ушло в суд Тольяттинца поймали на мошенничестве с автозапчастями Уголовное дело тольяттинского маньяка Олега Рылькова поступило в суд

Преступления Происшествия

Мужчину, необоснованно получившего сдачу в самарской пиццерии, заподозрили в мошенничестве

САМАРА. 13 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 87
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По версии правоохранителей, мошенничество было совершено 7 января в 18:20 в пиццерии на ул. Ленинградской. По данным полиции, неизвестный мужчина сделал заказ в пиццерии и поинтересовался, могут ли ему дать сдачу с пятитысячной купюры. Затем он якобы отвлек внимание продавца, отдал ему мелочь, забрал товар со сдачей и ушел. Сумма ущерба составила 4955 рублей.

По ч. 1 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") возбудили уголовное дело.

Приметы разыскиваемого: мужчина славянской внешности, на вид 30-35 лет, рост 173-176 см, среднего телосложения, был одет в серую бейсболку, темную куртку, светло-синие джинсы и темные кроссовки, при себе имел черную наплечную сумку с белой горизонтальной полосой в верхней части.

Полицейские просят очевидцев произошедшего и всех, кто имеет сведения о личности и местонахождении разыскиваемого, обращаться по телефонам: 8 (846) 373-76-40, 8(846)332-03-03, 020 (102).

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2