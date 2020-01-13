Мужчину, необоснованно получившего сдачу в самарской пиццерии, заподозрили в мошенничестве

В Самаре полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По версии правоохранителей, мошенничество было совершено 7 января в 18:20 в пиццерии на ул. Ленинградской. По данным полиции, неизвестный мужчина сделал заказ в пиццерии и поинтересовался, могут ли ему дать сдачу с пятитысячной купюры. Затем он якобы отвлек внимание продавца, отдал ему мелочь, забрал товар со сдачей и ушел. Сумма ущерба составила 4955 рублей.

По ч. 1 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") возбудили уголовное дело.

Приметы разыскиваемого: мужчина славянской внешности, на вид 30-35 лет, рост 173-176 см, среднего телосложения, был одет в серую бейсболку, темную куртку, светло-синие джинсы и темные кроссовки, при себе имел черную наплечную сумку с белой горизонтальной полосой в верхней части.

Полицейские просят очевидцев произошедшего и всех, кто имеет сведения о личности и местонахождении разыскиваемого, обращаться по телефонам: 8 (846) 373-76-40, 8(846)332-03-03, 020 (102).