В Самаре 24 января откроется выставка живописи и графики последней трети ХХ века

Вернисаж выставки живописи и графики последней трети ХХ века в Самаре 24 января 18:00, по входному билету в музей.

Это второй совместный выставочный проект галереи "Парк Отель" и Музея Актуального Реализма, в котором зрителям показывается российское искусство советской эпохи.

Начав с периода "оттепели", на этот раз анализируется и предъявляется его логическое продолжение — период последней трети прошлого века, когда картина художественной жизни в нашей стране достаточно быстро и значительно менялась. В начале 90-х искусство перестало называться "советским", а доктрина "соцреализма", служившая десятки лет основой "большого стиля" в русском искусстве, окончательно прекратила свое существование.

Каковы были особенности визуальной стратегии, выработанные той эпохой развития изобразительного искусства? Какие черты времени наиболее ярко и выпукло отразились в произведениях тех лет? Как видели и понимали эти произведения их создатели и совпадает ли это с нашим сегодняшним их восприятием? Экспозиция "Художник и время" поможет заинтересованному зрителю ответить для себя на эти непростые вопросы.

Этому же поспособствует обширная образовательная программа, которая будет реализована в музее в ходе выставки. Публике будет предложен цикл интересных лекций, видео-, фото- и аудио-материалы, документальное кино, а также тексты с высказываниями самих художников, известных критиков, писателей, которые будут сопровождать группы картин и помогут более полно разобраться в том, что произведение говорит нам о своем времени.

Всего в экспозиции будет представлено более 100 произведений живописи, графики и скульптуры, в том числе работы таких выдающихся мастеров, как П. Оссовский, В. Пурыгин, Д. Боровский, Э. Неизвестный, М. Кантор, С. Никиреев, Г. Захаров, И. Комиссаров и многие другие.

Выставка будет интересна любителям искусства, а также всем, кто интересуется историей России и ее культуры. Без возрастных ограничений.