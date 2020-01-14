В Самарской области появится медицинская авиация

Правительство Самарской области утвердило Стратегию развития санитарной авиации в регионе до 2024 года. Согласно этому документу, система оказания скорой медицинской помощи с использованием санитарной авиации в области должна работать в формате "24/7".

Региональные власти планируют закупать авиационные работы по цене 170 тыс. руб. в час. Соответственно, в 2020 г., на который запланировано 265 часов работы авиации, на эти цели потребуется 45 млн руб., в 2021 и 2022 гг. (294 часа санавиации) - 49,98 млн рублей.

До конца 2024 г. планируется дополнительно эвакуировать с использованием санитарной авиации не менее 433 пациентов.

По плану региональных властей, вертолетные площадки будут располагаться в Сергиевском, Волжском, Похвистневском, Кинельском, Кинель-Черкасском, Красноармейском, Хворостянском, Ставропольском, Красноярском, Сызранском и Больчешерниговском районах.

Необходимость создания системы санитарной авиации в регионе областные власти объясняют наличием труднодоступных районов, не имеющих транспортного сообщения в осенне-весенний период и расположенных на правом берегу Волги. При этом отмечается, что численность населения в этих районах в летний период - с учетом туристических баз и дачных массивов - увеличивается до 70 тыс. человек.

"Кроме того, в Самарской области имеются такие территории (например, г. Сызрань и прилегающие к нему районы), где в настоящее время отсутствуют кардиологические и региональные сосудистые центры, где существует проблема эвакуации больных с острым коронарным синдромом и острым нарушением мозгового кровообращения, а отдаленность от областного центра составляет более 180 км", - отмечают разработчики стратегии.

Для централизованного управления бригадами скорой помощи будет использоваться единый диспетчерский центр. Также власти намерены организовать профессиональную подготовку дополнительных бригад для работы на санитарной авиации. Хотя в рамках подготовки Самары к приему игр чемпионата мира по футболу, прошедшего в 2018 г., для работы на санитарной авиации были подготовлены две медицинские бригады.

Напомним, в настоящее время санитарная авиация в Самарской области не имеет воздушного транспорта. Эвакуация осуществляется наземным транспортом ГБУЗ "Самарская областная клиническая больница им. В.Д.Середавина". Этим занимаются восемь медицинских бригад с 24 врачами различных специальностей в составе. За три квартала 2019 г. эти специалисты совершили 1051 выезд и эвакуировали 593 человека.