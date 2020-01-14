Прокурором Клявлинского района стал Степан Хвостов

Приказом Генпрокурора РФ Юрия Чайки на должность прокурора Клявлинского района на пять лет назначен Степан Хвостов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Степан Хвостов родился в 1986 году. После окончания в 2008 г. СамГУ он состоял на службе в органах прокуратуры. До 2013 г. работал помощником Боровичского межрайонного прокурора Новгородской области, прокурором отдела по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами прокуратуры Новгородской области. С 2013 г. по 2016 г. Хвостов занимал должности помощника, старшего помощника прокурора Кировского района Самары, прокурора отдела управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Самарской области. С 2016 г. он являлся заместителем Похвистневского межрайонного прокурора.