16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Прокурором Клявлинского района стал Степан Хвостов Поздравление полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова с Новым годом Дмитрий Азаров принял участие в Госсовете по аграрной политике Дмитрий Азаров: "Регион находится на высоком уровне по исполнению нацпроектов" Замначальника полиции региона Александр Прядко возглавит УМВД Архангельской области

Федеральная власть Власть и политика

Прокурором Клявлинского района стал Степан Хвостов

КЛЯВЛИНО. 14 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 46
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Приказом Генпрокурора РФ Юрия Чайки на должность прокурора Клявлинского района на пять лет назначен Степан Хвостов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Степан Хвостов родился в 1986 году. После окончания в 2008 г. СамГУ он состоял на службе в органах прокуратуры. До 2013 г. работал помощником Боровичского межрайонного прокурора Новгородской области, прокурором отдела по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами прокуратуры Новгородской области. С 2013 г. по 2016 г. Хвостов занимал должности помощника, старшего помощника прокурора Кировского района Самары, прокурора отдела управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Самарской области. С 2016 г. он являлся заместителем Похвистневского межрайонного прокурора.

Гид потребителя

Фото на сайте

Министр здравоохранения РФ ознакомилась с работой самарских медицинских учреждений

Министр здравоохранения РФ ознакомилась с работой самарских медицинских учреждений

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на стратегической сессии "Сбережение народа"

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на стратегической сессии "Сбережение народа"

Представители FIFA и Оргкомитета "Россия-2018" осмотрели стадион "Самара Арена"

Представители FIFA и Оргкомитета "Россия-2018" осмотрели стадион "Самара Арена"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2