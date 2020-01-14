В Самаре презентуют переизданный альбом куйбышевской группы "Хобби"

25 января в концертно-театральном комплексе "Дирижабль" Олег Предтеченский, вокалист легендарной группы "Цветы", представит свой сольный проект "Счастливый день". И будет это вовсе не заурядный концерт известного артиста. За ним стоит красивая история о потере и восстановлении важного фрагмента музыкальной жизни Самары. О дружбе, над которой не властно время. И о мечте, которая сбылась.

В кругах свидетелей ключевых для самарской рок-музыки событий считается, что самое любопытное началось на стыке 80-х и 90-х. Примерно когда фестиваль "Самый плохой" сделал Куйбышев более заметным на музыкальной карте страны.

Однако хроники по каким-то причинам забывают упомянуть коллектив с простым названием "Хобби". Куйбышевскую группу, которая вышла на союзный уровень известности за несколько лет до наступления эпохи "самых плохих". Именно там начинал карьеру Олег Предтеченский.

Состав "Хобби" оформился примерно в 1985 году. Основным автором музыки и стихов стал Евгений Коган — теперь он реализовался в медицине. Сооснователем и звукорежиссером группы выступил Илья Дымов, ныне организатор концертов международного уровня. Всего же в составе в лучшее для команды время было занято восемь человек.

Группа изначально метила высоко. "Мы, может, играли русский рок, но лишь в том смысле, что большое внимание уделяли текстам, — говорит Евгений Коган. — В музыкальном плане ни на кого не ориентировались — нельзя сказать, что были похожи на Deep Purple или King Crimson. Играли как получалось. Но делали это более умело по сравнению с большинством коллег по жанру".

Тут Илья Дымов вставляет замечание, что если бы стихи Когана не были так хороши, не звучали бы актуально по сей день, никакого "Счастливого дня" бы тоже не наступило.

Так или иначе, "Хобби" довольно быстро начали выступать на совместных концертах с "Машиной времени", "Бригадой-С", "Арией", но иногда своеобразный шоубиз восмидесятых отправлял их делить сцену с такими поп-музыкантами, как Лариса Долина и Олег Газманов.

Нормальным для группы того времени было играть на танцах, но и здесь куйбышевская команда малым не довольствовалась — работала на Черноморском побережье. Медиа тоже обратили внимание на "Хобби". Если первые клипы их были отсняты на Куйбышевском телевидении, то позже группа добралась и до Останкино.

А потом ветер поменялся. Вместе со строем в стране изменилась и песни в радиоприемниках. Чтобы продолжать зарабатывать музыкой, "Хобби" пришлось устраиваться на работу в рестораны. И песни собственного сочинения там оказались совершенно не нужны. Гастролировать группой с авторскими композициями тоже стало нерентабельно.

Энергичный Олег Предтеченский сдаваться не планировал и постоянно искал возможные варианты выживания. "В какой-то момент нам стало очевидно, что перспективы у группы появятся только с переездом в Москву, — говорит Дымов. — И все мы, кроме Олега, спасовали. К тому моменту у нас были семьи, рядом с которыми нужно было остаться, особенно в то смутное время".

"Хобби" исчезло. А дружба осталась. В 1999-м году Олег Предтеченский стал голосом "Цветов" Стаса Намина, но во время гастролей в Самаре обычно встречался со старыми приятелями. И однажды созрела идея.

Москвичей познакомили с проектом еще 31 июля

"Долгое время нам оставалось только сожалеть, что мы не успели донести все, что хотели, до мира, — продолжает Евгений Коган. — Во время очередных концертов Предтеченского в Самаре мы завели разговор о том, что неплохо бы перезаписать старый материал. Олег ухватился за эту мысль и, как человек слова, всерьез взялся за дело. Пять лет он работал над новыми версиями песен. Записывал и перезаписывал, приглашал разных музыкантов, аранжировщиков, звукорежиссеров. Только весной прошлого года работа, наконец, была закончена, диск под названием "Счастливый день" увидел свет".

Чтобы оценить масштабы труда и уровень доверия публики, достаточно знать единственную деталь. "Счастливый день" запустил проект общественного финансирования на сайте Planeta.ru и запросил 1 млн рублей на реализацию замысла. 67 спонсоров помогли набрать эту сумму, причем четыре мецената расстались со 100 тыс. рублей.

На записи слышно, на что потрачены деньги. Саундом и аранжировками явно занимались специалисты, знакомые с последними тенденциями звукозаписи, и не каждый слушатель догадается, что песни родом из восьмидесятых.

Вживую все это играют молодые и не самарские люди, участие музыкантов "Хобби" в сольном проекте Предтеченского не предусмотрено. Однако это совершенно никого не расстраивает. Каждый бывший участник коллектива преуспел в какой-то другой области и не видит причин воскрешать артистическое прошлое.

"Никаких проблем с тем, что не весь старый состав "Хобби" указан на обложке диска, — говорит Илья Дымов. — Главное для нас — то, что песни, наконец, состоялись, что все это случилось".

Концерт-презентация "Счастливого дня" будет не первой для Олега Предтеченского. Москвичей познакомили с проектом еще 31 июля, в клубе Mezzo Forte. Но вечер 25 января в Самаре пройдет на особой волне.

Вход в "Дирижабль" будет бесплатным, но по пригласительным. Это значит, что в зале на три сотни мест соберутся в основном не те, кто услышит песни "Хобби" впервые, а те, кто станет свидетелем их второго рождения.