Сотрудники ФСБ разоблачили получателей взятки за поступление в СВВАУЛ

В Сызрани сотрудники ФСБ задержали с поличным подозреваемых во взяточничестве. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии правоохранителей, должностное лицо медицинской службы Сызранского вертолетного училища планировал получить взятку за поступление от студента СамГТУ, который имел диагноз, не совместимый с летной работой.

В июне 2019 г. в пос. Варламово Сызранского района при получении 330 тыс. руб. был задержан предполагаемый посредник — Вячеслав Коровников. Он якобы планировал передать деньги остальным участникам коррупционной схемы.

В тот же день при получении 150 тыс. руб. задержали и предполагаемого получателя взятки. Позже он полностью признал вину в "оказании платных услуг при поступлении в училище".

16 декабря Сызранский райсуде вынес приговор Коровникову. Ему назначили пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года.