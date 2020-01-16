16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Виктор Кузнецов опроверг слухи о возможном уходе Дмитрия Азарова в правительство РФ Виталий Коротких: У муниципалитетов должно быть больше полномочий Евгений Серпер: "Инициативы президента нацелены на будущее страны" Дмитрий Азаров: "В каждом слове президента чувствовалась забота о будущем нашей страны" Лучшие журналисты губернии получили профессиональные награды

Власть и политика

Виктор Кузнецов опроверг слухи о возможном уходе Дмитрия Азарова в правительство РФ

САМАРА. 16 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 109
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Советник губернатора Самарской области Виктор Кузнецов опроверг слухи о возможном переходе Дмитрия Азарова на работу в одно из федеральных министерств. Обсуждать такую вероятность в СМИ начали в связи с отставкой российского кабинета министров.

"Я устал уже этот вопрос комментировать. Уже с год, наверное, Дмитрия Азарова куда-то провожают, называют какие-то даты. Безумное количество слухов. Официально заявляю, я с ним разговаривал как человек, отвечающий за работу в Самарской губернской думе, и он мне давал поручение о том, какие вопросы и как подавать мы будем 28 января, когда будет очередное заседание областного парламента. Так что разговоры о его уходе, мягко говоря, не соответствуют действительности. Да, изменения у нас будут. Но изменения будут другого плана: мосты будем строить, дороги прокладывать, а не пересаживаться из одного кабинета в другой", — приводит слова Виктора Кузнецова sova.info.

Гид потребителя

Фото на сайте

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Дмитрий Азаров поздравил самарских спасателей с профессиональным праздником

Дмитрий Азаров поздравил самарских спасателей с профессиональным праздником

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2