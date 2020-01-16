Виктор Кузнецов опроверг слухи о возможном уходе Дмитрия Азарова в правительство РФ

Советник губернатора Самарской области Виктор Кузнецов опроверг слухи о возможном переходе Дмитрия Азарова на работу в одно из федеральных министерств. Обсуждать такую вероятность в СМИ начали в связи с отставкой российского кабинета министров.

"Я устал уже этот вопрос комментировать. Уже с год, наверное, Дмитрия Азарова куда-то провожают, называют какие-то даты. Безумное количество слухов. Официально заявляю, я с ним разговаривал как человек, отвечающий за работу в Самарской губернской думе, и он мне давал поручение о том, какие вопросы и как подавать мы будем 28 января, когда будет очередное заседание областного парламента. Так что разговоры о его уходе, мягко говоря, не соответствуют действительности. Да, изменения у нас будут. Но изменения будут другого плана: мосты будем строить, дороги прокладывать, а не пересаживаться из одного кабинета в другой", — приводит слова Виктора Кузнецова sova.info.