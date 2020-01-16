В Чапаевске руководитель инспекции получил условный срок за мошенничество

В Чапаевске суд вынес приговор руководителю госинспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Безенчукского района и Чапаевска Владимиру Василькину. Его признали виновным в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
В июне 2019 г. Василькин получил от мужчины 36,5 тыс. руб. и пообещал выдать ему удостоверение тракториста-машиниста.
Суд назначил обвиняемому год и девять месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком год.