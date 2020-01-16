В Чапаевске руководитель инспекции получил условный срок за мошенничество

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В Чапаевске суд вынес приговор руководителю госинспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Безенчукского района и Чапаевска Владимиру Василькину. Его признали виновным в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.