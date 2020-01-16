В Тольятти пострадала пассажирка врезавшегося в столб автобуса

В четверг, 16 января, примерно в 8:10, в Тольятти участником ДТП стал водитель автобуса 40-го маршрута, ехавший по ул. Александра Матросова в направлении ул. Баныкина. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным, напротив дома № 105 по ул. Александра Матросова он не справился с управлением и врезался в световую опору.

В аварии пострадала одна пассажирка автобуса. Ей оказывали медицинскую помощь.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД.

В соцсетях очевидцы разместили фотографии, на которых видно, что большой пассажирский автобус после ДТП развернуло поперек проезжей части. От удара бетонный столб сломался и завалился на переднюю часть у автобуса, у машины разбилось лобовое стекло, повреждена кабина и крыша.

В пресс-службе областного ГУ МВД уточняют, что по факту ДТП ведется проверка, и призывают водителей учитывать погодные и дорожные условия, а также выбирать безопасную скорость.