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Музеи и выставки Культура

В художественном музее откроется выставка Жени Бабушкина

САМАРА. 16 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарском областном художественном музее (Самара, ул. Куйбышева, 92) 16 января, в 18:00, откроется выставка "Сон в зимнюю ночь" (16+) самарского художника Жени Бабушкина.

В экспозиции представлено больше 50 графических работ. В них скандинавская мифология представлена ее главными героями: Одином, Тором, Уллем, Скади, Видаром и другими. Каждый персонаж изображен в окружении орнаментальной вязи с характеризующими его атрибутами. Так, бог войны Один с воронами на плече и волками у трона, Хеймдалль с золотым рогом. Большая серия посвящена славянской мифологии с разветвленным пантеоном богов от Перуна, Даждьбога, Макоши до водяных и домовых.

Большая часть работ на выставке — произведения из собственной "мифологии Жени Бабушкина". Это Нонна Райская, Виолетта, Женечка, которые являются главными героями его литературных произведений.

Выставка будет открыта до 16 февраля.

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