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Музеи и выставки Культура

В музее им. Алабина пройдет Самарская археологическая конференция

САМАРА. 16 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре 25–26 января в музее им. Алабина (ул. Ленинская, 142) пройдет XVI Самарская археологическая конференция, посвященная 140-летию Веры Гольмстен — организатора археологических исследований в Самарском крае в 20-е гг. XX в., директора губернского музея в 1922-29 годах.

На конференцию заявлено порядка 40 докладов. Самарские археологи подведут предварительные итоги полевого сезона 2019 года. Интересные результаты были получены при раскопках на территории Самары (районы Хлебной площади и ТЦ "Гудок"). В регионе раскопки проводились на памятниках практически всех эпох — от мезолита до средневековья.

В рамках конференции проведут выставку материалов 2019 г. и презентацию сборников с результатами археологических исследований.

Откроется конференция 25 января, в 10:00, в читальном зале библиотеки музея.

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