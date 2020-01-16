Полицейские нашли двух водителей, устроивших ДТП 11 января, и скрывшихся

Сотрудники Госавтоинспекции разыскали двоих автомобилистов, скрывшихся с мест ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Напомним, днем 11 января неизвестный водитель на ул. Нефтяной в Сызрани не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с попутным Renault Sandero, после чего иномарка врезалась в столб и дерево. В аварии пострадали водитель и 46-летняя пассажирка Renault. Их госпитализировали.

Водителем, покинувшим место ДТП, оказался 23-летний житель Сызрани. Он рассказал, что испугался возможных последствий. 15 января мировой суд на год лишил молодого человека водительских прав за оставление места ДТП.

В тот же день, 11 января, в 18:30, на трассе М-5 автомобилист врезался в ВАЗ-2111 и скрылся. От удара "одиннадцатая" съехала в кювет. В вазовской легковушке пострадали 31-летняя женщина и восьмилетняя девочка.

Скрывшимся участником этой аварии оказался 47-летний житель Ульяновской области. Он посчитал, что сможет избежать наказания. 14 января мировой суд Сызрани также лишил его на год водительских прав.