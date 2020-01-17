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Преступления Происшествия

В отношении двух браконьеров, убивших косулю и зайца в Ставропольском районе, заведено уголовное дело

ТОЛЬЯТТИ. 17 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ночь с 13 на 14 января служащими департамента охоты и рыболовства Самарской области и егерями на территории охотничьего хозяйства "Винолей" в Ставропольском районе были задержаны двое мужчин, которые, используя снегоход и охотничье огнестрельное оружие системы ТОЗ, осуществили незаконную добычу одной особи косули сибирской, а также одной особи зайца — русака без разрешения на добычу охотничьих ресурсов и путевки.

О происшедшем незамедлительно было сообщено в территориальный отдел внутренних дел, указанные граждане задержаны, с места происшествия изъят снегоход, а также орудие и продукция охоты.

В настоящее время в отношении данного правонарушения правоохранительными органами решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 258 УК РФ.

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