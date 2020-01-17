16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Чиновника администрации Самары осудили за незаконный оборот наркотиков Директор самарского ТСЖ требует 6,6 млн руб. от казны за незаконное уголовное преследование Суд отказался возвращать дело экс-директора СОФЖИ Реналя Мязитова на дорасследование Трех тольяттинцев осудили за покушение на многомиллионное мошенничество Защита "черных риелторов" обжаловала самый длинный в истории Самарской области приговор

Суды Происшествия

Чиновника администрации Самары осудили за незаконный оборот наркотиков

САМАРА. 17 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 110
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре вступил в силу приговор суда в отношении 38-летнего главного специалиста отдела аналитической работы МЖК департамента городского хозяйства и экологии, признанного виновным в незаконном приобретении и хранении, без цели сбыта, наркотического средства в значительном размере (ч.1 ст. 228 УК РФ), об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в прокуратуре Промышленного района.

Как установил суд, 16 октября, находясь на рабочем месте — в здании № 17 "а" по ул. Коммунистическая, чиновник отправил через сеть "Интернет" с помощью мобильного телефона сообщение о намерении приобрести наркотическое средство, перевел деньги в системе "Киви-кошелек".

В тот же день, в 22:17, находясь у дома № 80 по ул. Стара-Загора, мужчина незаконно, умышленно приобрел два свертка с наркотическим средством гашиш массой 9,12 гр, которое хранил при себе до момента задержания.

По окончании следствия чиновник предстал перед судом, сторону государственного обвинения на котором представлял сотрудник прокуратуры Промышленного района.

По данным надзорного ведомства, уголовное дело было рассмотрено в порядке особого судопроизводства.

В итоге, с учетом мнения государственного обвинителя суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размерен 17 тыс. рублей.

Гид потребителя

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2