Чиновника администрации Самары осудили за незаконный оборот наркотиков

В Самаре вступил в силу приговор суда в отношении 38-летнего главного специалиста отдела аналитической работы МЖК департамента городского хозяйства и экологии, признанного виновным в незаконном приобретении и хранении, без цели сбыта, наркотического средства в значительном размере (ч.1 ст. 228 УК РФ), об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в прокуратуре Промышленного района.

Как установил суд, 16 октября, находясь на рабочем месте — в здании № 17 "а" по ул. Коммунистическая, чиновник отправил через сеть "Интернет" с помощью мобильного телефона сообщение о намерении приобрести наркотическое средство, перевел деньги в системе "Киви-кошелек".

В тот же день, в 22:17, находясь у дома № 80 по ул. Стара-Загора, мужчина незаконно, умышленно приобрел два свертка с наркотическим средством гашиш массой 9,12 гр, которое хранил при себе до момента задержания.

По окончании следствия чиновник предстал перед судом, сторону государственного обвинения на котором представлял сотрудник прокуратуры Промышленного района.

По данным надзорного ведомства, уголовное дело было рассмотрено в порядке особого судопроизводства.

В итоге, с учетом мнения государственного обвинителя суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размерен 17 тыс. рублей.