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ДТП Происшествия

В Тольятти водитель иномарки сбил на пешеходном переходе двух женщин

ТОЛЬЯТТИ. 17 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 16 января, в Тольятти произошло ДТП с участием 66-летний водитель автомобиля Toyota RAV4 сбил двух женщин на Московском проспекте, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, ДТП произошло в 18:10 в районе дома 21"а" по Московскому, когда женщины в возрасте 44 и 20 лет переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате происшедшего пешеходы получили травмы. Старшая из них госпитализирована, а младшей назначено амбулаторное лечение.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что сейчас по факту случившегося проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.

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