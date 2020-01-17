В Тольятти водитель иномарки сбил на пешеходном переходе двух женщин

В четверг, 16 января, в Тольятти произошло ДТП с участием 66-летний водитель автомобиля Toyota RAV4 сбил двух женщин на Московском проспекте, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, ДТП произошло в 18:10 в районе дома 21"а" по Московскому, когда женщины в возрасте 44 и 20 лет переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате происшедшего пешеходы получили травмы. Старшая из них госпитализирована, а младшей назначено амбулаторное лечение.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что сейчас по факту случившегося проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.