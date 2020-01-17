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Общество

В крещенскую ночь самарцы смогут окунуться в купель на Полевом спуске

САМАРА. 17 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ночь на 19 января, в православный праздник — Крещение Господне,в Самаре будет организовано несколько мест, где все желающие смогут искупаться в купелях, сообщает пресс-служба мэрии города.

Окунуться в купель можно будет при следующих городских храмах:

  • храм в честь Святителя Спиридона Тримифунтского, г. Самара, ул. Советской Армии, 251 "Б";
  • храм в честь святого прп. Сергия Радонежского, г. Самара, ул. Черемшанская, 244 "А";
  • храм в честь Казанской иконы Божией Матери, г. Самара, ул. Коммунистическая, 1;
  • храм в честь великомученика Георгия Победоносца, г. Самара, ул. Маяковского, 11.

Также, по уже сложившейся традиции, администрация Самары совместно с ГУ МЧС России по Самарской области оборудует купель на Полевом спуске реки Волга с берега, без выхода граждан на лед. Неподалеку от купели установят раздевалки и пункты обогрева.

За соблюдением мер безопасности на месте купания будут следить сотрудники МЧС, полиции и ДНД, а также медицинские работники. Дежурство специальных служб будет организовано с 22:00 18 января до 17:00 19 января.

В других привычных местах купание жителей и гостей Самары в прорубях на льду запрещено.

Горожанам, желающим принять участие в крещенских купаниях, при нахождении на водных объектах необходимо соблюдать правила безопасности:

  • окунаться (купаться) следует в специально оборудованных прорубях у берега под присмотром спасателей;
  • перед купанием в проруби необходимо разогреть тело, сделав разминку, пробежку;
  • к проруби необходимо подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви, чтобы предотвратить потерю чувствительности ног;
  • во время погружения все движения должны быть медленными и четкими. Окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Никогда не ныряйте в прорубь вперед головой. Прыжки в воду и погружение в воду с головой не рекомендуются, так как это увеличивает потерю температуры и может привести к шоку от холода;
  • при входе в воду первый раз старайтесь быстро достигнуть нужной вам глубины, но не плавайте;
  • во избежание общего переохлаждения организма не находитесь в проруби более одной минуты;
  • если с вами ребенок, слетите за ним во время его погружения в прорубь;
  • при выходе из проруби необходимо держаться непосредственно за поручни, использовать сухое полотенце;
  • после купания (окунания) следует растереть себя и ребенка махровым полотенцем и надеть сухую одежду;
  • если вы увидели провалившихся под лед людей, то срочно зовите на помощь находящихся рядом людей. Связавшись друг с другом ремнями, шарфами и т. д., ползком добирайтесь до пострадавшего, причем желательно, чтобы самый легкий двигался первым так как, чем ближе к полынье, тем опасность обрушения льда больше и так же ползком вытягивайте пострадавшего на берег. Используйте находящийся поблизости подсобный материал: доски, палки и т. д. Позвоните в службу спасения и окажите первую помощь пострадавшему.

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