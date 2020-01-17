В крещенскую ночь самарцы смогут окунуться в купель на Полевом спуске

В ночь на 19 января, в православный праздник — Крещение Господне,в Самаре будет организовано несколько мест, где все желающие смогут искупаться в купелях, сообщает пресс-служба мэрии города.

Окунуться в купель можно будет при следующих городских храмах:

храм в честь Святителя Спиридона Тримифунтского, г. Самара, ул. Советской Армии, 251 "Б";

храм в честь святого прп. Сергия Радонежского, г. Самара, ул. Черемшанская, 244 "А";

храм в честь Казанской иконы Божией Матери, г. Самара, ул. Коммунистическая, 1;

храм в честь великомученика Георгия Победоносца, г. Самара, ул. Маяковского, 11.

Также, по уже сложившейся традиции, администрация Самары совместно с ГУ МЧС России по Самарской области оборудует купель на Полевом спуске реки Волга с берега, без выхода граждан на лед. Неподалеку от купели установят раздевалки и пункты обогрева.

За соблюдением мер безопасности на месте купания будут следить сотрудники МЧС, полиции и ДНД, а также медицинские работники. Дежурство специальных служб будет организовано с 22:00 18 января до 17:00 19 января.

В других привычных местах купание жителей и гостей Самары в прорубях на льду запрещено.

Горожанам, желающим принять участие в крещенских купаниях, при нахождении на водных объектах необходимо соблюдать правила безопасности: