На ул. Ленинградской ограничат движение транспорта

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В пятницу, 17 января, с 22:00 в связи с аварийными работами на водопроводе холодного водоснабжения диаметром 150 мм в районе домов №№ 81-83 по ул. Ленинградская временно изменится схема движения транспорта, включая общественный, сообщает пресс-служба мэрии Самары.