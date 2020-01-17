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Общество

На ул. Ленинградской ограничат движение транспорта

САМАРА. 17 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 17 января, с 22:00 в связи с аварийными работами на водопроводе холодного водоснабжения диаметром 150 мм в районе домов №№ 81-83 по ул. Ленинградская временно изменится схема движения транспорта, включая общественный, сообщает пресс-служба мэрии Самары.

Изменения коснутся участка между улицами Ленинская и Садовая. Движение общественного транспорта будет организовано следующим образом:

  • автобусы маршрутов №№ 3, 48д проследуют прямо по ул. Венцека до площади Революции, в направлении пос. Шмидта — по улицам Самарская и Венцека;
  • троллейбусы маршрутов №№ 6, 16 — от Губернского рынка по улицам Ульяновская, Самарская, Некрасовская — в обоих направлениях.

Скорректированная схема будет действовать до окончания ремонтно-восстановительных работ — их выполнят специалисты "РКС-Самара".

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