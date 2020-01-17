Молодого бомжа задержали за кражи в Похвистневском районе

В Похвистневском районе 18-летнего безработного бомжа задержали по подозрению в кражах. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В конце декабря в полицию с заявлениями о кражах обратились двое жителей Похвистнева 63 и 37 лет, а также 57-летняя самарчанка. В квартиру и частный дом злоумышленник проник, выставив стекла окон, а в гараж — разобрав кирпичную кладку. Он украл компьютерную технику, ювелирные и металлические изделия, верхнюю одежду и рыболовные снасти. Общий ущерб составил более 15 тыс. рублей.

Молодой человек полностью признал вину и рассказал, что знал об отсутствии хозяев в квартире и доме, а также указал место хранения похищенного.

По ч. 3 ст. 158 УК РФ возбуждены уголовные дела. Подозреваемый арестован.