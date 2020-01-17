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Преступления Происшествия

Молодого бомжа задержали за кражи в Похвистневском районе

ПОХВИСТНЕВО. 17 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Похвистневском районе 18-летнего безработного бомжа задержали по подозрению в кражах. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В конце декабря в полицию с заявлениями о кражах обратились двое жителей Похвистнева 63 и 37 лет, а также 57-летняя самарчанка. В квартиру и частный дом злоумышленник проник, выставив стекла окон, а в гараж — разобрав кирпичную кладку. Он украл компьютерную технику, ювелирные и металлические изделия, верхнюю одежду и рыболовные снасти. Общий ущерб составил более 15 тыс. рублей.

Молодой человек полностью признал вину и рассказал, что знал об отсутствии хозяев в квартире и доме, а также указал место хранения похищенного.

По ч. 3 ст. 158 УК РФ возбуждены уголовные дела. Подозреваемый арестован.

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