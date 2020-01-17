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Суды Происшествия

Участницу "Коммунистического фронта большевиков" не могут начать судить за оскорбление судьи и следователя

САМАРА. 17 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Железнодорожном райсуде Самары планировалось начать разбирательство уголовного дела по обвинению члена Региональной общественной организации Самарской области "Коммунистический фронт большевиков" Натальи Барановой.

Пенсионерке вменяют неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи Александра Саломатина и оскорбление представителя власти - следователя регионального СУ СК РФ Владимира Сария.

В суд пришла большая группа поддержки, но федеральный судья Лидия Кривоносова отказалась от рассмотрения дела, взяв самоотвод. Якобы ее коллега является близкой родственницей потерпевшего Саломатина, поэтому во избежание подозрений в необъективности она самоустраняется.

Это уже второй отказ судов от рассмотрения дела Барановой. Сначала это случилось в Самарском райсуде, где трудится Саломатин, и областной суд передал дело в Железнодорожный. Сейчас на сайте этого суда значится, что дело №1- 046/2020, информация по которому скрыта, направлено по подсудности.

"Я ни о чем не жалею и не раскаиваюсь, - заявила подсудимая. - Действительно, я была вынуждена назвать следователя Сария "п…м в плохом смысле этого слова", чтобы привлечь, наконец, внимание к систематическому нарушению наших прав и свобод. К этому вульгарному действию меня вынудило абсолютное бездействие всех так называемых правоохранительных органов Самары и Самарской области: над нами глумились те, кто обязан нас защищать".

Признавая вину по этому эпизоду, Баранова считает обвинение по ст. 297 УК РФ абсолютно надуманным и таким же незаконным, как дела по экстремизму, которые, по мнению Барановой, Сарий фабриковал.

Ее статья стала основанием для привлечения женщины к уголовной ответственности. В этой публикации активистка утверждает, что слова президента о "маразме и абсурде" сфабрикованных экстремистских уголовных дел прямо относятся к деятельности следователя Сария.

В течение ближайшего месяца областной суд должен будет подобрать районный суд, где не будет друзей и родственников потерпевшего, и направить туда дело Барановой на рассмотрение.

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