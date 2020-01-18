В Клявлинском районе задержали пьяного водителя

Во время несения службы на станции Пронино Клявлинского района сотрудники ДПС ГИБДД МО МВД России "Клявлинский" задержали нетрезвого водителя, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Праоохранители обратили внимание на автомобиль, который двигался с нарушением ПДД, и остановили его. В ходе проверки документов сотрудники ДПС выявили у водителя признаки алкогольного опьянения. Нарушителя отстранили от управления транспортным средством и направили на медицинское освидетельствование, которое установило факт наличия алкоголя в выдыхаемом воздухе.

В ходе проверки личности водителя правоохранители выяснили, что 43-летний местный житель ранее уже привлекался к административной ответственности за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения по ст. 12.26 ч.1 КоАП РФ и ему было назначено наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на полтора года и штраф 30 тыс. рублей. Для дальнейшего разбирательства нарушителя ПДД доставили в отдел полиции МО МВД России "Клявлинский". Транспортное средство помещено на специализированную стоянку.

В настоящее время в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию".