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Олимпийские Спорт

Гандбольная "Лада" обыграла "Сторхамар" в матче Кубка ЕГФ

ОСЛО. 20 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В матче третьего тура групповой фазы Кубка ЕГФ в норвежском Хамаре "Лада" обыграла "Сторхамар" — 33:28 (19:15), сообщает пресс-служба автозаводчанок.

Фото: "Лада" ГК

"Сторхамар" на старте встречи действовал в излюбленной манере, не давая гостям разогнаться. И крен в их пользу начал проявляться лишь после фола капитана скандинавок. Миа Свеле, оставив своих в меньшинстве, развязала "Ладе" руки. Тольяттинки благодаря численному перевесу нарушили равномерное, по принципу "мяч в мяч", течение игры (6:8).

Однако гости сами в скором времени схлопотали пару удалений с промежутком в полминуты, чем желто-синие воспользоваться не преминули (9:8). Но это был последний раз, когда им посчастливилось вырваться вперед. Завладевать психологическим преимуществом волжанки стали на исходе 18-й минуты, когда Ирина Близнова расстреляла норвежского голкипера уже без помощи большинства (9:11). Надо отметить, что капитан золотой олимпийской сборной России образца 2016 г. в первом тайме оказала важное бомбардирское содействие топ-снайперу "Лады" Елене Михайличенко. Обе забросили по четыре мяча.

После отдыха Михайличенко за пять с половиной стартовых минут второго тайма отгрузила скандинавкам столько же, сколько за весь первый, и "Сторхамару" ничего не оставалось делать, кроме как при помощи тайм-аута искать рецепт возобновления борьбы.

Спустя немного времени гостьи вдруг перестали вовремя возвращаться в оборону и реализовывать свои моменты, на что их наставник Алексей Алексеев обратил внимание, взяв минуту для разбора полетов на экваторе тайма. Всполошиться ему было отчего. Хозяйки поля как-то очень уж непринужденно принялись наказывать волжанок за погрешности, сократив дистанцию до двух мячей. А на 48-й минуте и вовсе их почти настигли (25:26).

На счастье "Лады" Михайличенко, которой дали перед этим передышку, забила очередной гол, а через полторы минуты Наталья Решетникова отправила в сетку хозяев еще один наиважнейший мяч. Вовремя активизировалась в линии и Юлия Какмоля, преуспевшая как на своей позиции, так и на острие одной из контратак. Дуплет тольяттинского капитана с 20-секундным интервалом между выстрелами увел гостей на расстояние в четыре мяча.

"Это наша долгожданная победа, — поделилась эмоциями по окончании матча Юлия Какмоля. — Она была достигнута после двух обидных поражений на старте группового раунда, поэтому мы подошли к этой важной игре с холодной головой, изучив соперника от и до! На площадке была Команда с большой буквы, единое целое! И если в нападении у нас не все получалось, то в защите мы старались компенсировать наши недостатки. Это нам удалось!"

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