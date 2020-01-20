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Преступления Происшествия

В Самаре задержан мужчина, продавший "пиратское" ПО

САМАРА. 20 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудниками отделения по выявлению и раскрытию преступлений по Красноглинскому району отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по г. Самаре в ходе оперативных мероприятий выявлен факт нарушения авторских и смежных прав.

В отдел полиции обратился местный житель и сообщил, что в сети Интернет обнаружил объявление о продаже программы для проектирования по очень низкой цене. В ходе оперативного мероприятия полицейские провели "проверочную закупку", входе которой, находясь в салоне автомобиля, припаркованном на ул. Сергея Лазо в Самаре, приобрели программное обеспечение на двух DVD-дисках у местного 47-летнего жителя, ранее судимого за тяжкое преступление против жизни и здоровья.

Ущерб, причиненный правообладателю в результате противоправной деятельности подозреваемого, превысил 1,9 млн руб., что является особо крупным размером.

В отношении официально нигде не работающего мужчины СУ СК Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 146 УК РФ "Нарушение авторских и смежных прав". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.

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