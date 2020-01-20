16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре задержан мужчина, продавший "пиратское" ПО Тольяттинские полицейские предотвратили сбыт крупной партии наркотиков В пос. Мехзавод мужчину застрелили из охотничьего ружья "Сайга" В Тольятти директор фирмы обманом оформила себе пособие как малоимущая В Жигулевске задержали иностранца с поддельными водительскими правами

Преступления Происшествия

Тольяттинские полицейские предотвратили сбыт крупной партии наркотиков

ТОЛЬЯТТИ. 20 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 64
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Сотрудники Госавтоинспекции на контрольно-пропускном пункте "Рубеж" в Тольятти у водителя иномарки изъяли более 1 кг наркотика, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В Тольятти полицейскими был остановлен автомобиль Ford Focus для проверки документов. В ходе беседы с полицейскими 31-летний водитель заметно нервничал. Стражи правопорядка приняли решение досмотреть мужчину и его автомобиль. В ходе досмотра транспортного средства, в присутствии понятых, сотрудники органов внутренних дел обнаружили в салоне машины ноутбук, мобильный телефон, 73 свертка, 35 зип-пакета с веществом неизвестного происхождения.

Изъятое было направлено на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. По результатам проведенной экспертизы установлено, что изъятым является наркотической вещество — мефедрон, массой более 1160 гр.

В настоящее время по ходатайству органов следствия в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста. Установлено, что он проживал в Сочи, с лета 2019 года работал курьером в интернет-магазине.

По версии сотрудников подразделения по незаконному обороту наркотиков, расфасованная партия мефедрона предназначалась для последующих закладок по тайникам на территории различных городов Российской Федерации.

По данному факту в отделе по расследованию преступлений совершенных на территории Комсомольского района СУ У МВД России по г. Тольятти возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по ч.3 ст. 30, ч.5 ст. 228.1 УК РФ "Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере". В настоящее время сотрудники полиции устанавливают каналы поставки наркотического средства, расследование продолжается.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2