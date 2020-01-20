Тольяттинские полицейские предотвратили сбыт крупной партии наркотиков

Сотрудники Госавтоинспекции на контрольно-пропускном пункте "Рубеж" в Тольятти у водителя иномарки изъяли более 1 кг наркотика, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В Тольятти полицейскими был остановлен автомобиль Ford Focus для проверки документов. В ходе беседы с полицейскими 31-летний водитель заметно нервничал. Стражи правопорядка приняли решение досмотреть мужчину и его автомобиль. В ходе досмотра транспортного средства, в присутствии понятых, сотрудники органов внутренних дел обнаружили в салоне машины ноутбук, мобильный телефон, 73 свертка, 35 зип-пакета с веществом неизвестного происхождения.

Изъятое было направлено на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. По результатам проведенной экспертизы установлено, что изъятым является наркотической вещество — мефедрон, массой более 1160 гр.

В настоящее время по ходатайству органов следствия в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста. Установлено, что он проживал в Сочи, с лета 2019 года работал курьером в интернет-магазине.

По версии сотрудников подразделения по незаконному обороту наркотиков, расфасованная партия мефедрона предназначалась для последующих закладок по тайникам на территории различных городов Российской Федерации.

По данному факту в отделе по расследованию преступлений совершенных на территории Комсомольского района СУ У МВД России по г. Тольятти возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по ч.3 ст. 30, ч.5 ст. 228.1 УК РФ "Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере". В настоящее время сотрудники полиции устанавливают каналы поставки наркотического средства, расследование продолжается.