Самарчанка Екатерина Зиронова взяла "золото" в Турнирах сильнейших спортсменов России "Топ-10"

По традиции новый спортивный год в настольном теннисе открыли Турниры сильнейших спортсменов России "Топ-10", которые состоялись с 15 по 19 января в Оренбурге (мини-кадеты до 12 и 13 дет) и Верхней Пышме (юниоры и кадеты до 19 лет).

Эти соревнования являются основным критерием для отбора кандидатов в сборные команды страны для участия в международных стартах.

Золотую медаль среди теннисистов до 19 лет завоевала Екатерина Зиронова из Самары. "Бронзу" среди сильнейших мини-кадетов страны (до 13 лет) в упорной борьбе отстоял Александр Тюленев.

Среди сильнейших в своем возрасте спортсменов страны значительную часть составили воспитанники самарского СДЮСШОР № 12: Екатерина Зиронова, Матвей Рязанцев, Дмитрий Виноградов, Василиса Горновитова, Иван Романенко, Александр Тюленев, Богдан Шишканов.

Самарская спортшкола СДЮСШОР-12 воспитала немало известных спортсменов. Алексея Смирнова, Анну Тихомирову знает весь мир. Путевку в большой спорт им и многим другим дал Заслуженный тренер России, директор СДЮСШОР-12 Виктор Павленко.