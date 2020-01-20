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Олимпийские Спорт

Самарчанка Екатерина Зиронова взяла "золото" в Турнирах сильнейших спортсменов России "Топ-10"

ОРЕНБУРГ. 20 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По традиции новый спортивный год в настольном теннисе открыли Турниры сильнейших спортсменов России "Топ-10", которые состоялись с 15 по 19 января в Оренбурге (мини-кадеты до 12 и 13 дет) и Верхней Пышме (юниоры и кадеты до 19 лет).

Фото: Федерация настольного тенниса России

Эти соревнования являются основным критерием для отбора кандидатов в сборные команды страны для участия в международных стартах.

Золотую медаль среди теннисистов до 19 лет завоевала Екатерина Зиронова из Самары. "Бронзу" среди сильнейших мини-кадетов страны (до 13 лет) в упорной борьбе отстоял Александр Тюленев.

Среди сильнейших в своем возрасте спортсменов страны значительную часть составили воспитанники самарского СДЮСШОР № 12: Екатерина Зиронова, Матвей Рязанцев, Дмитрий Виноградов, Василиса Горновитова, Иван Романенко, Александр Тюленев, Богдан Шишканов.

Самарская спортшкола СДЮСШОР-12 воспитала немало известных спортсменов. Алексея Смирнова, Анну Тихомирову знает весь мир. Путевку в большой спорт им и многим другим дал Заслуженный тренер России, директор СДЮСШОР-12 Виктор Павленко.

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