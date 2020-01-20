Дважды судимая за азартные игры самарчанка опять стала фигуранткой уголовного дела

В понедельник, 20 января, СО по Промышленному району СУ СК РФ по Самарской области возбудил уголовное дело о незаконной организации и проведении азартных игр — ч. 2 ст. 171.2 УК РФ. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в прокуратуре Промышленного района.

По версии правоохранителей, осенью 2019 г. женщина вместе с сообщниками, личности которых следствие не установило, незаконно организовала азартные игры в доме № 66 по пр. Кирова.

В 2016 и 2019 гг. женщину уже судили за аналогичное преступление. Тогда ей назначили штраф и обязательные работы.

"По уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению всех обстоятельств совершения преступления и лиц, его совершивших", — комментируют в прокуратуре.