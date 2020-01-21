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Музеи и выставки Культура

Музей Эльдара Рязанова приглашает на День студента

САМАРА. 21 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Музей Эльдара Рязанова отметит День студента (12+).

25 и 26 января, с 10:00 до 18:00, вход в музей по студенческим билетам будет бесплатный.

Кроме того, в эти дни студенты смогут поучаствовать в лотерее и выиграть подарки. Розыгрыш призов (билеты в кино и на каток, сертификат на посещение студии звукозаписи и другое) состоится в музее 26 января, в 18:00. Имена победителей опубликуют в социальных сетях на странице музея 27 января.

Также для студентов подготовили тест, который поможет представить себя на месте советского студента военных и послевоенных лет, каким был Эльдар Рязанов, обучаясь во Всесоюзном институте кинематографии. Тест будет доступен на странице музея во "ВКонтакте".

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