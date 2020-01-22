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Экология Общество

В Ставропольском районе задержан мужчина, незаконно убивший косулю и зайца

ТОЛЬЯТТИ. 22 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Егеря обнаружили на территории охотхозяйства в Ставропольском районе злоумышленника, незаконно убившего одну особь косули и одну особь зайца, и вызвали сотрудников полиции, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В полицию поступило сообщение о том, что в поле между сельским поселением Пискалы и сельским поселением Ташла на территории охотхозяйства неизвестный мужчина, передвигающийся на снегоходе, незаконно убил дичь.

Как пояснили прибывшим на место происшествия стражам порядка очевидцы произошедшего, патрулируя в вечернее время на территории охотхозяйства в Ставропольском районе Самарской области, они услышали звуки двигателя снегохода и два выстрела. Приблизившись к месту происшествия, увидели мужчину, который грузил на снегоход трупы животных. Егеря преградили путь злоумышленнику и удерживали его до прибытия полиции.

Сотрудники полиции задержали безработного и ранее не судимого 33- летнего жителя сельского поселения Ташла по подозрению в незаконной охоте и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Мужчина сознался в содеянном и выразил намерение возместить ущерб Департаменту охоты и рыболовства Самарской области в размере 41 тыс. рублей.

В настоящее время Отделом дознания ОМВД России по Ставропольскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258 УК РФ "Незаконная охота". 

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