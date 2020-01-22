Мужчину, застрелившего оппонента из ружья в пос. Мехзавод, отправили в СИЗО

Красноглинский районный суд отправил в СИЗО 30-летнего Владимира Голубкова, подозреваемого в убийстве мужчины в жилом массиве Березовая аллея в пос. Мехзавод, сообщает samara.kp.ru.

Заключение под стражу — именно то, чего требовала сторона обвинения. По мнению правоохранителей, подозреваемый может, будучи под домашним арестом, сбежать, совершить еще преступление или повлиять на свидетелей, которых он знает. Кроме того, у него есть погашенная судимость — по 115 ст. УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Голубков останется под стражей до 19 марта.

Подозреваемый официально не работает, женат, у него есть ребенок. В последнее время был охранником у бизнес-леди. Именно ее бывшего мужа, считает следствие, Владимир Голубков и застрелил. Все произошло 19 января. Как сообщало СУ СК РФ по региону, в районе 14:10 Владимир Слепухин приехал навестить своего ребенка, в этот момент подозреваемый выстрелил в него несколько раз. Тело нашли в 16:15, а задержали Голубкова в 19:30.

При этом друзья подозреваемого уверяют — Голубков защищался. Якобы Слепухин давно требовал денег у своей бывшей жены и в тот день нагрянул к ней домой с приятелями.

"Она жила в центре города и иногда в Березовой аллее, у нее был муж, сидит на пожизненном — в двухтысячных был киллером, лидером ОПГ, она не знала об этом, — рассказал изданию знакомый задержанного. — Слепухин, раньше работавший в транспортном ОМОНе, сначала ее охранял, потом у них появилась дочь, ей лет пять, они поженились. Около года назад они разошлись, он лишился всего, и начались конфликты".

По словам собеседника "КП", конфликты происходили не менее 11 месяцев. Экс-супруг вместе с друзьями постоянно навещал Викторию на ее квартире в Ленинском районе города, на паркинге, заявлялся в тот самый загородный дом.

"Насколько я знаю, он требовал с нее деньги, прикрываясь ребенком, угрожал, говорил, что всех посадит, — продолжает Иванов. — Она решила нанять охрану, Володя устроился к ней около двух месяцев назад, неофициально. Работал в аллее, ведь там Слепухин тоже бывал, ломал ворота".

Голубкова друг описывает как спортсмена и человека с непростой судьбой — он воевал в Чечне, получал ранения, контуженный. Еще Владимир был судим за причинение легкого вреда здоровью. А недавно он женился — супруга часто приезжала в Березовую аллею, привозила мужу сменную одежду, еду.

Беды ничего не предвещало, но в начале 2020 г. ситуация стала выходить из-под контроля.

"Володя позвонил мне 2 января. Сказал, что приехали несколько машин, ломают ворота, просил поддержать, — сказал знакомый подозреваемого. — Мы приехали со своей компанией, я попросил у него телефон этого Слепухина и позвонил ему, сказал, что твоя жена от тебя оберегается, наняла охранника, он какие-то деньги получает, но непростой, ранения имел. Решайте вопрос в правовом порядке. Тот вроде бы понял".

Но через несколько часов на телефон друга Голубкова стали поступать гневные СМС: "Он названивал не переставая. И в лес обещал вывезти, и кишки выпустить. Говорил, что Володя за его счет работает. Просил убрать его: "забери своего "игиловца", а то я ему башку отрежу". Все эти сообщения сохранились. Он произвел впечатление неадекватного человека".

19 января, примерно в два часа дня, Слепухин снова прибыл к владению бывшей жены.

"На нескольких машинах, человек семь было. Очевидцы говорят, что трое — какие-то правоохранители, судя по одежде. Володя позвонил, сказал — "приехали, стреляют, лезут через забор, помогите", — делится собеседник. — В итоге они проникли на территорию дома, Володя выскочил, его ударили палкой или битой. Он схватил ружье, опасаясь за свою жизнь. А дальше получилось то, что получилось. Одна машина уехала сразу".

По факту убийства следователи возбудили уголовное дело. Голубкова по горячим следам задержали бойцы вневедомственной охраны Росгвардии и ЧОПовцы, оказавшиеся неподалеку от места событий.

"По предварительным данным потерпевший приехал в массив навестить своего ребенка, который проживал с бывшей женой. Мотив устанавливается, орудие убийства изъято", — сообщали в СУ СК по региону.

По версии, которую озвучивают друзья погибшего, между ним и бывшей женой, являющейся влиятельно бизнес-леди, произошла ссора из-за денег. После этого и случился расстрел. Товарищи Слепухина переживают, что из-за статуса Виктории ситуацию могут спустить на тормоза.

Правоохранители продолжают расследовать уголовное дело. Как все было на самом деле, еще предстоит узнать.