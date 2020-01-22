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Суды Происшествия

Семь человек осудили в Самаре за организацию покерного клуба

САМАРА. 22 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре суд вынес приговор семерым местным жителям, которых признали виновными в нескольких эпизодах незаконной организации и проведения азартных игр. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

В 2018 г. злоумышленники организовали покерный клуб в Ясском переулке, 10. Преступную деятельность пресекли сотрудники подразделения областного ГУ МВД.

Суд назначил Вачику Хачатряну два года лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года; Анатолию Ершову — год и три месяца условно с испытательным сроком год; Владиславу Явкину — полтора года условно с испытательным сроком год; Светлане Нежиловой — год и три месяца условно с испытательным сроком год; Алексею Филатову — полтора года условно с испытательным сроком год; Илье Шурову — год и три месяца условно с испытательным сроком год; Василию Чебану — год и три 3 месяца условно с испытательным сроком год.

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