Влюбленных из Самары будут судить за попытку организовать наркобизнес

Прокуратура Кировского района Самары утвердила обвинительное заключение в отношении 20-летней девушки и ее сожителя, обвиняемых в покушении на сбыт наркотика в крупном размере, сообщает надзорное ведомство.

По версии следствия, в октябре 2019 г. обвиняемые в Интернете договорились с неизвестным о покупке крупной партии наркотика. Они забрали вещество из тайника и планировали перепродавать его в Самаре меньшими партиями.

Когда подозреваемых задержали, молодой человек уверял, что его возлюбленная непричастна к преступлению. Но следствие нашло доказательства обратного.

Сейчас уголовное дело направлено в Кировский районный суд для рассмотрения.