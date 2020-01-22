Самарца будут судить за попытку убить друга семьи отверткой

Прокуратура Кировского района Самары утвердила обвинительное заключение в отношении мужчины по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство"), сообщает надзорное ведомство.

По версии следствия, летом 2019 г. 29-летний пьяный самарец в квартире лучшего друга его родителей под предлогом поиска якобы забытых ранее вещей беспричинно напал с отверткой и нанес множественные ранения 60-летнему мужчине.

Пострадавший выжил благодаря своевременно оказанной медицинской помощи. Крики потерпевшего услышали соседи.

Комиссия экспертов признала мужчину вменяемым, несмотря на его доводы о немотивированно проявляемой агрессии после употребления спиртного.

Теперь уголовное дело направлено в Кировский райсуд для рассмотрения.