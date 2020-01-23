16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Александр Хинштейн возглавил Комитет Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн: "Есть силы, которые не хотели бы наведения порядка в Самарской Луке" Самарец Антон Котяков возглавил Министерство труда и соцзащиты РФ Александр Хинштейн: "Хочешь рассмешить Бога - расскажи о своих планах" Экс-руководитель службы мировых судей региона перешел в Минюст

Федеральная власть Власть и политика

Александр Хинштейн возглавил Комитет Госдумы по информационной политике

МОСКВА. 23 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 20
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Депутаты Государственной Думы на пленарном заседании поддержали проект постановления об избрании Председателем Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи депутата от Самарской области Александра Хинштейна.

Фото: http://duma.gov.ru/

Александр Хинштейн является депутатом от фракции "Единая Россия". До этого он занимал пост заместителя Председателя Комитета по безопасности и противодействию коррупции.

Должность Председателя Комитета стала вакантной после того, как Леонид Левин стал заместителем руководителя Аппарата Правительства РФ.

Гид потребителя

Фото на сайте

Министр здравоохранения РФ ознакомилась с работой самарских медицинских учреждений

Министр здравоохранения РФ ознакомилась с работой самарских медицинских учреждений

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на стратегической сессии "Сбережение народа"

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на стратегической сессии "Сбережение народа"

Представители FIFA и Оргкомитета "Россия-2018" осмотрели стадион "Самара Арена"

Представители FIFA и Оргкомитета "Россия-2018" осмотрели стадион "Самара Арена"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2