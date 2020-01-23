Александр Хинштейн возглавил Комитет Госдумы по информационной политике

Депутаты Государственной Думы на пленарном заседании поддержали проект постановления об избрании Председателем Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи депутата от Самарской области Александра Хинштейна.

Александр Хинштейн является депутатом от фракции "Единая Россия". До этого он занимал пост заместителя Председателя Комитета по безопасности и противодействию коррупции.

Должность Председателя Комитета стала вакантной после того, как Леонид Левин стал заместителем руководителя Аппарата Правительства РФ.