В Тольятти разыскивают водителя, сбившего пенсионера на парковке

Сотрудниками полиции устанавливаются очевидцы и водитель, скрывшийся с места ДТП в Тольятти, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Информация о происшедшем поступила правоохранителям из медицинского учреждения, куда 79-летний мужчина обратился с травмой ноги. Установлено, что 14 января в 12:30 водитель, управляя автомобилем (предположительно, темного цвета), двигался задним ходом по парковочной площадке около дома №45 по Приморскому бульвару. Не убедившись в безопасности маневра, он допустил наезд на пешехода, шедшего справа налево по ходу движения транспортного средства. После ДТП водитель скрылся с места происшествия. В больницу пенсионер обратился лишь через пять дней.
Сотрудниками полиции проводился осмотр места происшествия, опрос жителей соседних домов. Осуществляется комплекс мероприятий, направленных на розыск водителя, участвовавшего в ДТП и возможных очевидцев.
Убедительная просьба очевидцев данного происшествия или лиц обладающих какой-либо информацией, позвонить в ГИБДД Управления МВД России по г. Тольятти по телефонам: 22-80-05, 93-60-61, обратится по адресу: г. Тольятти, ул. Льва Толстого, 39, кабинет № 14, rozisk-tlt@yandex.ru или в ближайший отдел полиции.
Госавтоинспекция предупреждает, что за оставление места ДТП статьей 12.27 КоАП РФ предусмотрена ответственность, санкция которой предусматривает лишение права управления транспортными средствами на срок от года до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток. В случае неоказания своевременной помощи, повлекшей смерть или тяжкий вред здоровью, может наступить и уголовная ответственность по ст. 264 УК РФ.