В Тольятти разыскивают водителя, сбившего пенсионера на парковке

Сотрудниками полиции устанавливаются очевидцы и водитель, скрывшийся с места ДТП в Тольятти, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Информация о происшедшем поступила правоохранителям из медицинского учреждения, куда 79-летний мужчина обратился с травмой ноги. Установлено, что 14 января в 12:30 водитель, управляя автомобилем (предположительно, темного цвета), двигался задним ходом по парковочной площадке около дома №45 по Приморскому бульвару. Не убедившись в безопасности маневра, он допустил наезд на пешехода, шедшего справа налево по ходу движения транспортного средства. После ДТП водитель скрылся с места происшествия. В больницу пенсионер обратился лишь через пять дней.

Сотрудниками полиции проводился осмотр места происшествия, опрос жителей соседних домов. Осуществляется комплекс мероприятий, направленных на розыск водителя, участвовавшего в ДТП и возможных очевидцев.