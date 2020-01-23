Сотрудника самарского предприятия заподозрили в шести коммерческих подкупах

В суд Кировского района Самары с утвержденным обвинительным заключением направили уголовное дело ведущего специалиста отдела маркетинга и стратегии некоего ОАО, которому вменяют шесть преступлений по ч. 5, 6 ст. 204 УК РФ ("Коммерческий подкуп"). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, в конце 2017 г. — начале 2018 г. обвиняемый получал от представителя ООО деньги — всего более 110 тыс. руб. за информацию о наличии или отсутствии необходимых заказчику материалов, а также содействие в приобретении оборудования, заведомое занижение его стоимости и оформление необходимой документации.

А в конце 2018 г. обвиняемый получил от представителя другого ООО более 248 тыс. руб. за помощь в выигрыше тендера по закупке металлоотходов по заниженным ценам, в заключении договора отгрузки лома с территории завода, а также для дальнейшего сотрудничества.