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Преступления Происшествия

Сотрудника самарского предприятия заподозрили в шести коммерческих подкупах

САМАРА. 23 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В суд Кировского района Самары с утвержденным обвинительным заключением направили уголовное дело ведущего специалиста отдела маркетинга и стратегии некоего ОАО, которому вменяют шесть преступлений по ч. 5, 6 ст. 204 УК РФ ("Коммерческий подкуп"). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, в конце 2017 г. — начале 2018 г. обвиняемый получал от представителя ООО деньги — всего более 110 тыс. руб. за информацию о наличии или отсутствии необходимых заказчику материалов, а также содействие в приобретении оборудования, заведомое занижение его стоимости и оформление необходимой документации.

А в конце 2018 г. обвиняемый получил от представителя другого ООО более 248 тыс. руб. за помощь в выигрыше тендера по закупке металлоотходов по заниженным ценам, в заключении договора отгрузки лома с территории завода, а также для дальнейшего сотрудничества.

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