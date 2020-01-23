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Суды Происшествия

В Отрадном осудили за наркотики женщину, скрывавшуюся 10 лет

ОТРАДНЫЙ. 23 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Отрадном суд вынес приговор ранее судимой местной 42-летней женщине, 10 лет находившейся в розыске. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Обвиняемая незаконно приобрели и хранила без цели сбыта наркотик в крупном размере. В 2009 г. ее задержали на ул. Нефтяников в Отрадном со свертком, в котором было 110,05 г героина. Женщину оставили под подпиской о невыезде, но вскоре она скрылась в Московской области.

В суде подсудимая полностью признала вину. Ей назначили четыре года и восемь месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

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