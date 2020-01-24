В Самаре задержана бухгалтер, укравшая у компании более 120 тыс. рублей

Сотрудниками отделения по выявлению и раскрытию преступлений ОП № 9 отдела экономической безопасности Управления МВД России по городу Самаре установлена и задержана 42-летняя женщина — бухгалтер компании по заготовке и переработке металлолома, подозреваемая в присвоении денежных средств компании, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По данным сотрудников полиции, бухгалтер организации перевела на счета работников компании заниженную сумму премиальных денежных средств, завладев остальными деньгами и укрыв свои действия от руководителей. Таким образом, злоумышленница причинила обществу с ограниченной ответственностью ущерб на сумму более 120 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 160 УК РФ "Присвоение или растрата". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 10 тыс. рублей".